İlk teklif Talisca’ya

Ocak ayı transferleri için şimdiden düğmeye basan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Anderson Talisca için Brezilya'dan iki kulüp harekete geçti. Flamengo ve Fluminense'nin, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Başkan Sadettin Saran ve yönetimine gelen ilk resmi teklifin Talisca için olması beklenirken, Flamengo cephesinin istekli olduğu ifade edildi.
Yılda 11 milyon Euro kazanan Talisca'nın yüksek maaşı, kulübün bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon 12 maçta yalnızca 3 gol, 1 asist üretebilirken taraftarın da eleştirdiği
isimlerin başında geliyor.