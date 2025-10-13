Önce genel kurul sonra Başakşehir

Galatasaray'ı milli ara dönüşünde yoğun bir hafta sonu bekliyor. Cumartesi günü önce yönetim için kritik anlam taşıyan yıllık olağan Genel Kurul başlayacak sonra da futbol takımı akşam Başakşehir'de sahaya çıkacak. Toplam borcu 24 milyar TL olarak açıklanan sarı-kırmızılı kulübün finansal durumu hakkında üyelere bilgilendirme yapılacak ve yönetim kurulunun ibra oylaması gerçekleşecek.Milli arada 3 gün yoğun çalışan Galatasaray'da oyunculara bir gün izin verildi. Sarı-kırmızılı takım pazartesi öğleden sonra Kemerburgaz'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Cezalı Sanchez ve tedavisi süren Singo bu hafta Başakşehir maçında olmayacak.