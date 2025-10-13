Rekortmen Montella

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, vergi rekortmeni oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2024 yılı vergi rekortmenleri listesinde, Adana'da ikamet eden Montella, şehrin vergi şampiyonu olarak zirveye yerleşti. Adana Defterdarlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan listede, 51 yaşındaki İtalyan teknik adam, maaş ve huzur hakkından ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruşluk vergiyle ilk sırayı aldı.
Montella, 2023 yılında Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yaparken de Adana'da 36 milyon 479 bin 150 liralık vergi beyanıyla listenin zirvesinde yer bulmuştu.