Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erol Bulut, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı!
Giriş Tarihi: 14.10.2025 19:19 Son Güncelleme: 14.10.2025 19:20

Erol Bulut, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı!

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, dün gerçekleştirilen imza töreninin ardından bugün takımla ilk antrenmanına çıkarak Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynanacak olan maçın hazırlıklarına başladı.

İHA
Erol Bulut, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı!

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından dün düzenlenen imza töreni ile Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımın başına geçen Bulut, bugün takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.

Milli maç arasının ardından hafta sonu deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da bu maçın hazırlıklarına başlandı.

Yeni teknik direktörü ile ilk antrenmanına çıkan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından, 6'ya 2 top kapma ve sürat antrenmanı yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erol Bulut, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz