Erol Bulut, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı!

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından dün düzenlenen imza töreni ile Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Kırmızı-beyazlı takımın başına geçen Bulut, bugün takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.

Milli maç arasının ardından hafta sonu deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da bu maçın hazırlıklarına başlandı.

Yeni teknik direktörü ile ilk antrenmanına çıkan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından, 6'ya 2 top kapma ve sürat antrenmanı yaptı.