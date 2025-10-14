Lille’e benim sayemde gitti!

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kamptan ayrılan Berke Özer ile ilgili konuştu. Futbolcular arasında aile ortamı olduğunu belirten İtalyan hoca şöyle devam etti: "Ülkemizin onurunu temsil ediyorsak ne gerekiyorsa yapmalıyız. Maçtan önce teknik seçim olarak kadromuzu belirlerken böyle karar vermiştim. Berke yayınladığı açıklamada, teknik seçime karşı geldiğini de söylemiş oldu. Kimseye haber vermeden çıkıp gidemezsiniz! Bunu yaparsanız da sonuçları oluyor."

MERT'TEN TAVSİYE ALABİLİRDİ

İlk milli daveti gönderdiğimde Eyüpspor'daydı. Amerika kampında iki maç oynattım kendisine. Belki de o maçlar sayesinde Lille'e adım atma şansı buldu. Yaptığı açıklamada, fikirlerimizin kulüplere göre olduğunu ima etti. Öyle olsa, Amerika kampında forma giyemezdi. Mert Günok ile konuşup tavsiye alabilirdi. Şu anda oynamadığı halde çok profesyonelce davranıyor arkadaşlarına. Bu aile ortamını korumak zorundayız. Saygı bizim için çok önemli. Benden önce futbolcu arkadaşlarımıza karşı olan saygı çok önemli."