TÜRKİYE GÜRCİSTAN CANLI | Milliler, Dünya Kupası yolunda Gürcistan’ı konuk ediyor! Montella’nın 11’i belli oldu...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda dördüncü maçına Gürcistan karşısında çıkıyor.
Grubun ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazandı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.
11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan, Kerem
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Gocholeishvili, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
NOTLAR:
Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.