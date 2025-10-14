Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TÜRKİYE GÜRCİSTAN CANLI | Milliler, Dünya Kupası yolunda Gürcistan'ı konuk ediyor! Montella'nın 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 14.10.2025 20:19 Son Güncelleme: 14.10.2025 20:23

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Radu Petrescu yönetecek. Kritik mücadele öncesinde Vincenzo Montella'nın 11'i belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN CANLI | Milliler, Dünya Kupası yolunda Gürcistan’ı konuk ediyor! Montella’nın 11’i belli oldu...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda dördüncü maçına Gürcistan karşısında çıkıyor.

Grubun ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazandı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.

11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan, Kerem

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Gocholeishvili, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

NOTLAR:

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

