Emrecan Bulut: Takımıma daha çok katkı sağlamak istiyorum

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 9'uncu haftasında 17 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de evinde konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenmana çıkan yeşil-mavililer, ısınma ve istasyon çalışması ardından taktik çalıştı. Çaykur Rizespor'un genç kanat oyuncusu Emrecan Bulut, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'TAKIMIMA DAHA ÇOK KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM'

Bulduğu süreyi iyi değerlendirmek istediğini söyleyen Emrecan Bulut, "Lige istediğimiz gibi başlayıp, istediğimiz gibi hazırlanamadık. Transferlerin geç gelmesi, sakatlıklar gibi olumsuzluklar oldu. Onun dışında kendi performansımda bulduğum süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Takımıma daha çok katkı sağlamak istiyorum. Milli arada maça hazırlanıyoruz. Milli takımda olan arkadaşlarımızda gelecek. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu maçtan da puan almak istiyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Güzel bir maç oynayıp, güzel bitirmek istiyoruz" diye konuştu.