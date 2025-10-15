Yıldızlı pekiyi

9 puana ulaşan Türkiye, son iki karşılaşma öncesi takipçisi Gürcistan'a 6 puan fark attı



KOCA ÜLKEYİ SIRTLADI

Bulgaristan maçında 2 golle farklı galibiyette başrolü oynayan Kenan Yıldız, Gürcistan karşısında da Abdülkerim'in asistinde ağları havalandırdı. Chelsea ve Arsenal'ın ardından Manchester United'ın da peşinde olduğu, formasını giydiği Juventus'un yıllık maaşını 6 milyon Euro'ya çıkarmaya hazırlandığı 20 yaşındaki yıldıza, sosyal medyada 'Pırıl pırıl parlıyor', 'Bu çocuk bambaşka bir seviye', 'Koca ülkeyi sırtladı yürüyor', "Gol makinesi' övgüleri vardı.

DEFANS GÖRÜNÜMLÜ GOLCÜ

Kocaeli Karamürsel doğumlu defans oyuncusu Merih Demiral, dün hayata gözlerini açtığı şehirde golcülüğünü konuşturdu. 22'de Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanında çok iyi yükselen futbolcu, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 52'de yine Hakan kornerden ortaladı, Merih yine kafaya çıkıp golünü attı. 59. milli maçında 6. golüne ulaştı. Maçtan sonra duygularını şöyle dile getirdi: "Evimde gol atmayı çok hayal etmiştim. Allah nasip etti. Çok gururluyum. Play-off'a da gidip hedefe ulaşacağız."



BİZE BU YOLDAN GERİ DÖNÜŞ YOK!

Gürcistan deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönüp ardından İspanya'dan tarihi fark yiyen milliler, son iki maçta şov yaptı. 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmeye kararlı olduğunu dosta düşmana gösterdi. Bulgaristan'ı 6-1'le geçen Ay-Yıldızlılar, dün de Gürcistan'a ilk yarıda adeta nefes aldırmadı. Bulgaristan'ı 4-0 yenen İspanya son iki maça 12 puanla lider girerken Türkiye 9 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Gürcistan'a 6 puan fark attı. Bizim Çocuklar, 15 Kasım'da Bulgaristan ile Bursa'da, 18 Kasım'da İspanya ile deplasmanda oynarken, Gürcistan, İspanya'yı evinde ağırlayıp, Bulgaristan deplasmanına gidecek.