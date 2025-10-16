Tolga Zengin ve Cüneyt Çakır, UEFA MIP’e katıldı

Programda; üst düzey oyuncuların liderlik, yönetim, spor hukuku gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirerek saha dışındaki yönetici pozisyonlarına geçiş yapmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor. Master programında Tolga Zengin ve Cüneyt Çakır'ın yanı sıra daha önce Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves ve Simon Kjaer, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui ile birlikte Ivan Rakitic, Jan Verthongen gibi isimler de yer alıyor. Aralıklı olarak bir yıl süren eğitimlerden geçen futbol insanları, sonra başarılı olmaları halinde sertifika alacaklar. UEFA'nın MIP Programından daha önce Hamit Altıntop ve Gökhan İnler mezun olmuştu.