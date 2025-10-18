Beşiktaş’ta adaylar, Divan seçimi öncesi SABAH Spor’a konuştu...

Beşiktaş'ta Divan Kurulu seçiminde başkan adayları arasında yer alan Emir Tamer, kimsenin uzantısı olamayacak kadar onurlu bir makam için göreve talip olduklarını söyledi.

Tamer, "Bize adaylıklarını açıklayamaz dediler, açıkladım. Resmen aday olmak için imza toplayamazlar dediler, topladık. Başka bir adayla birleşecek dediler, geri çekilmedik. Bu süreçte çok yerden baskı gördük, irade ortaya koyduk. Divan başkanlığı çok onurlu bir makam. Buradaki düşünce sadece Beşiktaş olmalı, başka bir plan olmamalı. Camiamıza gerekli olan doğrularla kazanmak istiyoruz" dedi.

MİSYONUMUZ KULÜBÜMÜZE IŞIK TUTMAK

Divan Kurulu'nun Beşiktaş'a ışık tutacak noktaya kendisini konumlaması gerektiğini vurgulayan Tamer, şöyle devam etti: "Divan, kulübümüzün geleneklerini doğru şekilde yaşatmaya gayret gösterdiği gibi günümüzü ve geleceğimizi de planlama noktasında aydınlatıcı olmalı. Hayata geçireceğimiz projelerle bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

KUTUP YILDIZI GİBİ KILAVUZ OLACAĞIZ

DİVAN Kurulu başkan adaylarından Affan Keçeci ise misyonlarının, Divan Kurulu'nu tarihi sorumluluğuna ve kurumsal kimliğine yakışır şekilde yeniden yapılandırma olduğunu dile getirdi. Keçeci, "Divan'ın Beşiktaş'ın kalbi, beyni ve ruhu olduğuna inanıyoruz. Her daim kulübümüze kutup yıldızı misali kılavuz olması gerektiğini savunuyoruz. Geçmişin tecrübesi ile geleceğe güvenle yürümek için saygıyla güçlenen, yetkinlikle yöneten, etkinlikle fark yaratan bir kurul için aday oldum. Tüzüğün bize verdiği yetkiyle ihtiyaca yönelik komisyonlar kuracağız" diye konuştu.

HOŞGÖRÜ VE ORTAK AKLI HAKIM KILACAĞIZ

SÜLEYMAN Seba döneminde 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptığını da hatırlatan Keçeci, "Beşiktaş ruhunun temelinde saygı ve sevgi vardır. Son yıllarda bu iki kavram camiamızda ciddi anlamda yıpranmıştır. Gereksiz gerilimlerin ve ayrışmaların yerine birlik, hoşgörü ve ortak akıl kültürünü hakim kılacağız" ifadelerini kullandı.