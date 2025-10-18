Cumartesi ateşi!

LİDER G.SARAY'DA HEDEF YEDİDE YEDİ

LİGİN yenilgisiz ekiplerinden lider G.Saray, Başakşehir deplasmanına çıkıyor… Saat 20.00'de başlayacak ve Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçla birlikte iki takım, 35. kez karşı karşıya gelecek. 19 defa sarı-kırmızılıların kazandığı eşleşmede Başakşehir ise 7 kez güldü. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, 2022-23 sezonundan itibaren 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış durumda. Son 6 müsabakada 16 gol bulan Okan Buruk'un öğrencileri, rakibini devirip Başakşehir'e karşı serisini 7 maça çıkarmak istiyor...



KARTAL YÜKSELİŞE GEÇMEK ISTIYOR!

G.SARAY deplasmanından 1 puan ile dönen Beşiktaş, sahasında G.Birliği'ni konuk ediyor. Ligde 94. kez kozlarını paylaşacak iki ekip arasındaki maçların 54'ünü Kartal kazandı, kırmızı- siyahlılar ise 9 defa güldü. Saat 17.00'de Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Beşiktaş'ın son 10 maçta rakibine üstünlüğü öne çıkıyor. Bu maçların 6'sını Beşiktaş kazanırken Ankara temsilcisi ise 2 galibiyet aldı.



KARADENİZ'DE DERBİ ZAMANI

LİGDE ikinci sırada haftaya başlayan Trabzonspor, Çaykur Rize deplasmanında 17.00'de sahaya çıkıyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki karşılaşma, iki ekibin 47. randevusu olacak. Trabzonspor'un 28'e 9'luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca Fırtına, Rize'deki 23 maçın dokuzunu kazanırken ev sahibi 7 defa 3 puana ulaştı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.