F.Bahçe’de kader günü!

Fenerbahçe camiası, kritik genel kurul öncesi bugün yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu toplantısına kilitlendi. 21 Eylül'de seçilen Sadettin Saran'ın ilk kez kulüp başkanı olarak geleceği divana geniş katılımın olması bekleniyor. Bu buluşmada 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak ve oylamanın gerçekleşeceği Olağanüstü Genel Kurul öncesinde gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki maddeler (11, 12, 13. maddeler) hakkında divan üyelerine detaylı şekilde bilgi verilecek. Bankalar Birliği'nden çıkış süreci, kulübün mevcut mali tablosu, toplam borç durumu ve gelir-gider dengesi de yine detaylı bir şekilde ele alınacak. Bu maddelerden onay gelmediği sürece Bankalar Birliği'nden de çıkmak zorlaşacak. Toplantıya, eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un da katılması bekleniyor. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'un ilk günü olan 20 Eylül'de Aziz Yıldırım'ın tavsiyesi doğrultusunda üyeler, 11-12-13. maddelere onay vermemişti.



FENERBAHÇE'DE 1998-2018 arası başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 Atatürk Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

DAHA önce 11, 12 ve 13. maddelere için yetki verilmesine karşı çıkan eski başkan Aziz Yıldırım'ın da divana katılması bekleniyor.