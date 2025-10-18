Göztepe, Alanyaspor deplasmanına çıkacak

Alanya Oba Stadı'nda Ali Yıylaz'ın yöneteceği maç saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Ogün Başrak ile Ürdünlü golcü İbrahim Sabra Alanya'da forma giyemeyecek. İyileşen Beninli orta saha Junior Olaitan ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Maç maç ilerleyeceklerini belirten Bulgar teknik adam, "Milli araları çok sevmiyorum. Sakatlıklar yaşanıyor, takım eksik kalıyor. Elimizden geldiği kadarıyla iyi hazırlandık. Alanyaspor güçlü bir takım. Kendi işimize odaklanacağız" diye konuştu. Göztepe, Alanyaspor'la oynadığı son 5 lig maçını kazanamadı.