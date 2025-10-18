Hücum fırtına gibi

Süper Lig'de ilk 8 haftayı 17 puanla tamamlayarak son 4 sezonun en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da yeni hedef Çaykur Rizespor… Karadeniz derbisini de kayıpsız geçmeyi amaçlayan bordo-mavililer, en çok hücum hattının verimliliğine güveniyor. G.Saray'ın ardından ligin en üretken ikinci ekibi olan (Konyaspor ile beraber) Trabzonspor, rakip ağlara 13 gol bıraktı. İleri uçta en etkili oyuncu 6 golle Paul Onuachu olurken, Felipe Augusto da 3 golle takımına katkı sağladı. Son haftalarda form grafiğini yükselten Oleksandr Zubkov ise ağları 1 kez havalandırdı.

TEKKE, RİZE'YE YENİLMEDİ

Hücum hattında bu uyum, Çaykur Rizespor deplasmanında teknik heyetin ön bölgede rakip savunmayı hataya zorlama planında en önemli kozu olacak. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hocalık kariyerinde Rize ile oynadığı 4 maçta da yenilmedi ve 3 galibiyet- 1 beraberlik aldı.