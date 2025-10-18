Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "İyi bir takıma karşı 3 golle kazandık"

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti hayatını kaybeden bir Kocaelispor taraftarına armağan ettiklerini söyleyen Selçuk İnan, "Hayatını kaybeden bir taraftarımız vardı. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Çok iyi bir milli takım arası geçirdiğimizi söyledim. Bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler ve istediklerimizi neredeyse eksiksiz yerine getirdiler.

Böylesine zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3 golle kazanmak beni çok mutlu etti. Bugünkü diziliş milli takımdaki oyuncuların olmayışı ve sakatlarla ilgili değildi. Konyaspor'a göre hazırlanmıştık. Elimizdeki oyuncular, buna uygun oyunculardı. En azından düşündüklerimizi de sahaya yansıttıkları için mutlu oldum. Maçı kazanmak için bir strateji belirledik" diye konuştu.