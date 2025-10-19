Atakan Çankaya: "VAR’a güvenmemiz lazım"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası Fatih Karagümrük Kaptanı Atakan Çankaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda, özellikle maçın son bölümünde iyi futbol oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Çankaya, "Birebir baskılarımız iyiydi. Ön alan baskılarını iyi yaptık. İkinci yarı özelinde mücadele ettik. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Arkalarında güçlü bir taraftar grubu var. Çok üst oyunculara sahipler. Maçın başında üstün başladılar ve 2-0 öne geçtiler. Biz de ardından birkaç pozisyonla onları tehdit edebildik. İkinci yarı golü bulduk. Sonrasında mücadelemiz devam etti. Birkaç tane ciddi pozisyonumuz var. Benim attığım bir gol vardı, galiba ofsayt. VAR'dan geldi. VAR'a güvenmemiz lazım. Güvenmezsek farklı olur. Kesinlikle güvenmemiz lazım" diye konuştu.



"FENERBAHÇE'YE KARŞI BU MÜCADELEYİ VERMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı müsabakada başarılar dileyen Çankaya, "Fenerbahçe'ye karşı bu mücadeleyi vermek çok önemli. Onların da kaçırdığı pozisyonlar var. Onlar da atsalardı farklı olabilirdi. O yüzden biz de bu yüzden şanslıydık. Bizim de değerlendiremediğimiz pozisyonlar gol olabilse daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Birkaç gün sonra Avrupa Ligi'nde maçları var. Tüm Türk halkını temsil ediyorlar. Umarım galibiyet alırlar. Bizim desteğimiz onlarla olacak. Bize gelecek olursam, hak ettiğimiz konumda değiliz. Zaman zaman çok iyi oynayıp, zaman zaman bireysel hatalardan kaynaklanan goller yiyoruz. Bunu da düzeltebilirsek Karagümrük ligin orta sıralarına gelebilecek bir takım. 3-4 tane üst üste galibiyet alabiliriz. Oyunumuz bu ışığı veriyor. Kendi dengimizde oynadığımız takımlara bu performansı gösterebilirsek çok daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

