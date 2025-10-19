Joao Pereira: "İyi bir takıma karşı oynadık"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Pereira, "Önemli bir galibiyetti. Kendi sahamızda oynadığımız ve kazandığımız ikinci maç oldu. Bu bizim için gerçekten önemliydi çünkü puanlar toplamak çok değerliydi. Daha önce çok iyi oynadığımız maçlar olmuştu ama kazanamamıştık, 3 puan alamamıştık. Bu maçta bunu başardık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü geçen hafta, Gençlerbirliği maçından sonra iyi bir reaksiyon gösterdiler, iyi bir cevap verdiler. O maçtan sonra açıkçası mutlu değildim. Bunu maçın sonucuyla ilgili söylemiyorum; sonucu tabii ki biz her zaman kontrol edemeyiz ama sahada yaptıklarımızdan dolayı memnun değildim. Bugün farklıydı. Bunu sadece kazandığımız için söylemiyorum. Daha önce de birçok kez belirttim, ben değerlendirmemi sadece maçın sonucuna göre yapmıyorum'' diye konuştu.



"HAFTAYA ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Gelecek hafta zor bir deplasmana gideceklerini söyleyen Pereira, "Burada yardımcılarımı da tebrik etmek istiyorum çünkü devre arasında maçı çok iyi analiz edip bana doğru tavsiyeler verdiler. Devre arasında birkaç küçük düzeltme yaptık ve ikinci yarıda o değişikliklerle Göztepe'ye gol pozisyonu vermedik. Aksine biz 3-4 net gol pozisyonuna girdik. Sonuç olarak bizim için iyi bir maçtı. Yarın dinleneceğiz, oyuncular da aileleriyle zaman geçirecek. Ancak haftaya yine çok zor bir maç bizi bekliyor. Son maçlarını kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Aynı şekilde odaklanmaya devam edip, hafta içinde iyi çalışarak bu çizgimizi sürdürmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

