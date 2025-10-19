Sergen Yalçın umutsuz konuştu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından siyah-beyazlı takım adına pek de iç açıcı konuşmadı. İşte deneyimli çalıştırıcının sözleri: "Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol var. Bunu herkesin bilmesi lazım. Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil."