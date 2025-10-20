Süper Lig’de dün

SAMSUN KAYSERİ'DE 3'LÜK ATTI, 3 PUAN ALDI

Kayserispor deplasmanına çıkan Samsunspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım Samsun, aradığı golü ilk yarının son dakikasında Holse ile buldu ve soyunma odasına 1-0 ile gitti. İkinci yarıda vites düşürmeyen Karadeniz ekibi, 64'te Holse ile farkı ikiye yükseltirken 72'de bu kez Van Drongelen sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı. Ev sahibinin tek sayısı ise 83'te Onugkha'dan geldi. Yeni teknik direktörü Radomir Dalovic ile ilk maçına çıkan Kayseri bu sezonki galibiyet hasretini yine dindiremedi.



'YILMAZ' GAZİANTEP ANTALYA'YI 7 BİTİRDİ

SEZONUN flaş takımı Gaziantep FK, yeni hocası Erol Bulut ile ilk maçına çıkan Antalyaspor'u 3-2'lik skorla bozguna uğrattı. 3. haftada göreve gelen Burak Yılmaz'ın yönetiminde henüz kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, yenilmezlik serisini 7 maça (5G- 2B) çıkardı. 4'te Camara ile perdeyi açan Gaziantep, 17'de Kozlowski, 31'de Bayo ile farkı buldu. İkinci yarıda oyuna giren Mouhamed Gueye, 84 ve 86'da attığı gollerle Antalya'yı umutlandırsa da yetmedi. Son anlarda ecel terleri döken Burak Yılmaz'ın ekibi, puanını 17'ye yükselterek zirveyi takibini sürdürdü.



ALANYA, GÖZTEPE'NİN SERİSİNE SON VERDİ

ALANYASPOR evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra galip gelirken rakibinin de 8 maçlık namağlup serisine nokta koydu. Rölantide geçen karşılaşmada Akdeniz ekibi, 83. dakikada Ümit Akdağ ile zafere ulaştı. Ligde üçüncü maçını kazanan Alanyaspor, puanını 13'e yükseltirken Ege temsilcisi 16'da kaldı. Bir sonraki maçta Joao Pereira'nın ekibi Alanyaspor, Kocaeli'ye konuk olacak. Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

TRENDYOL 1. LİG



ZİRVEDEN EŞİTLİK ÇIKTI

ÇORUM'UN kazandığı haftada Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalsa da averajla liderliğe yükseldi. Ege ekibi, 29. dakikada Fredy ile öne geçerken 45+1'de Kayode eşitliği sağladı. Zirve yarışı veren iki takım fırsatları değerlendiremedi. Konuk takım puanını 21'e, ev sahibi ise 20'ye yükseltti. Bir sonraki maçta Bodrum evinde Iğdır'ı ağırlayacak. Esenler Erok, Bandırma'ya gidecek. Diğer skorlar: Keçiören- Sivas: 0-0, Iğdır-Bolu: 1-1.