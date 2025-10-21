REAL Madrid'in, Getafe'yi Arda Güler'in 65'te oyuna girip 80'de Mbappe'ye attırdığı golle 1-0 yenmesi İspanya basınında milli yıldızımız üzerinden manşetlere taşındı. Arda ile Mbappe'nin muhteşem uyumuna vurgu yapan gazetelerde şu yorumlar öne çıktı: MARCA, "Gördüklerimiz göz önüne alındığında, Madrid onun yeteneği olmadan yapamıyor, yapamaz. Onu yedek kulübesinde tutmak bir günah!" yorumu ile dikkat çekti. AS, "Yaşanan kaos ortamında sezonun en iyi ortakları Arda Güler- Mbappe sahneye çıktı. Türk ve Fransız futbolcunun ortaklığı Getafe deplasmanında Real Madrid'i bir kez daha kurtardı" dedi. SPORT, "Arda Güler gençliğine ve deneyimsizliğine rağmen, Real Madrid'in hücumlarının hız kazanmasında kilit rol oynayan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



GÖRÜŞ

Bülent TİMURLENK

Merdivenleri 3'er 3'er çıkıyor

Milli Takım'daki harika performansının ardından Arda, La Liga'da kaldığı yerden devam ediyor ama bu kez yedek kulübesinden gelerek. Getafe maçına neden yedek başladığı sorusu çok anlamlı değil. Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi haftasına girilirken oyuncusuna nefes aldırmış olabilir. Ama bir gerçek var; Barcelona'nın kazandığı haftada Madrid şehrinin ufak kulübü Getafe karşısında son çeyreğe girilirken maçtan gol sesi çıkmamış ve Real Madrid önemli iki puan kaybıyla karşı karşıyaydı. Arda'nın basit ama temiz pası bu sezon Arda-Mbappe ortaklığının 8. golünü getirdi. Ancelotti sonrasında Alonso ile Arda'nın alacağı sürenin artması bekleniyordu. Onun Real Madrid'e gittiği günden beri gelişimine bakarsak bu sezon aldığı süreler ve yaptıkları, merdivenin basamaklarını bu kez teker teker değil, üçer üçer çıkmaya benzer. Yolu hep böyle açık olsun.