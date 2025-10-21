Süper Lig’de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR

Kayserispor - Samsunspor müsabasının 9. dakikasında gelişen konuk ekip atağı sonrası top dışarı çıktığında hakem Ümit Öztürk, VAR'dan 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi aldı. Konuşmalar şu şekilde:

VAR: "Hocam bu kendi ayağından sekiyor ama ayağından sekip koluna geldiğini gösteriyorum şu anda"

Ümit Öztürk: "Ben senin dediğini görüyorum ama benim için bu oynama. Yani oyuncu giren topu blokluyor, oynuyor. Sol ayağı açıldığı için doğal olarak sol eli de açılıyor. Bu topa bu şekilde vurduğu için bu kol açık. Dikkat edersen direction of the ball topun yönü de çok net değişiyor. Top dönüyor kale kendi kalesine dönecek noktaya geliyor."

VAR: "Hocam karar senin"

Sahaya dönen Öztürk, 'penaltı yok' dedi ve maçı kaldığı yerden devam ettirdi.