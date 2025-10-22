Edson Alvarez: ‘’Bu yaşananları unutmamız gerekiyor’’

Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, Stuttgart maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

''BU MAÇ KENDİMİZİ KANITLAMAMIZ İÇİN BİR FIRSAT''

Edson Alvarez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Takımın içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Mühim olan bunu saha içerisinde göstermemiz. Tecrübeli ve karakterli çok fazla oyuncumuz var. Bu tip maçlar her zaman farklıdır. Şu anki an bizim kendimizi gösterme anımız. Kendimizi saha içerisinde göstermemiz gerekiyor. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor"

''FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP''

"Aslında bir anlamda bu tip konuşmalar ve olaylar oyuncuyu etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ediyorum. Dışarıya baktığımız zaman Fenerbahçe etrafında, medyada çok fazla şey söyleniyor. Bu bana göre normal. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bizim içeride konuşmalarımız 'Bu yaşananları unutmamız gerekiyor' şeklinde. Biz oynamak ve sahada olduğumuz anlarda keyif alarak kendimizi göstermek istiyoruz. Bizim sorumluluğumuz bu camiaya gönül veren taraftarları mutlu etmek. Çok fazla gereksiz konuşmalar yapılıyor dışarıda. Bizler kendimizi geliştirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. İnsanların Fenerbahçe'ye duyduğu sevginin karşılığını vermek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek adına doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum"