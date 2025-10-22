Fenerbahçe’de Stuttgart maçı öncesi 4 eksik!

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü Chobani Stadı'nda Stuttgart'ı ağırlayacak. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Yardımcılığını ise Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.

İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, lig aşamasının ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e, deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Ardından 2. haftada konuk ettiği Nice'i ise 2-1 geçerek ilk 3 puanını almıştı. Son olarak, Trendyol Süper Lig'de 9. haftada konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, Stuttgart maçına moralli çıkacak.

RAKİPTE SON DURUM

Bundesliga'da, 7. hafta sonuçlarının ardından Bayern Münih ve Borussia Dortmund'tan arkasında 3. sırada bulunan Stuttgart, ligde son olarak 3-0'lık Wolfsburg galibiyetinden sonra moral bularak bu maça çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise ilk hafta maçında, kendi sahasında, Celta Vigo'yu 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı Basel deplasmanından 2-0 mağlup ayrılmıştı.

KANARYA'DA EKSİKLER

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Ederson ve atlattığı uzun süreli sakatlıktan sonra antreman eksiği bulunan Jhon Duran'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

TEDESCO'NUN KALECİ TERCİHİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Domeneco Tedesco, sakatlıktan sonra iyileşen ve Fatih Karagümrük maçıyla beraber takıma dönen İrfan Can Eğribayat ve çıktığı son Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında iyi performansıyla teknik ekibin beğenisini kazanan Tarık Çetin arasında bir tercih yapacak.