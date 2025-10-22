Kazanmak için maçı yaşamalıyız

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibin savunma ağırlıklı oyununa dikkat çekerken en az Liverpool karşılaşması kadar önemli bir maç olacağını belirtti. Bodo/Glimt'i 2020'den beri takip ettiğini belirten Buruk, şöyle devam etti: "İki takım için de alınacak skor önemli. Turu burada geçmeyeceğiz ama önemli. Çok sert maçlar oynuyoruz. Eğer 3 puan alırsak avantaj olacak. Yukarıya doğru gitme maçı olarak görebiliriz. Liverpool maçıyla ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Her maçın, her takımın hikâyesi farklı. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo/Glimt'in son maçını izledim. 5 gol attılar ama çok pozisyon verdiler. Zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi ile kendi ceza sahalarında savunma yaptılar. İyi hücum yapıyorlar ama zaman zaman takım savunmasını da ön plana çıkartabiliyorlar. Stadımızın atmosferi çok önemli. Biz iyi futbol oynadıkça taraftar ile birlikte daha değerli oluyor."

SİNGO'NUN DAHA 2 HAFTASI VAR

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo için risk almak istemediklerini söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Singo'nun en az iki haftası daha var. Erken oynatıp risk almak istemiyoruz. Gidişata göre bakacağız'' dedi. Buruk, İlkay Gündoğan için de "İlkay kısa sürede adapte oldu. G.Saray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor. Kısa sürede bizim için önemli figür oldu'' ifadelerini kullandı.