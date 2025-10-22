Kenan Yıldız dev maça kaptan olarak çıkacak! İtalyan basını duyurdu

Juventus ve A Milli Takım'daki performansı ile bu seneye harika bir giriş yapan milli oyuncumuz Kenan Yıldız, yükselen formu ile göz doldurmaya devam ediyor.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre ise Kenan Yıldız'ın, Real Madrid-Juventus maçında sahaya kaptanlık bandı ile çıkarak takımına liderlik edeceği öne sürüldü.

Juventus'ta Del Piero'nun varisi olarak gösterilen Kenan Yıldız için sezon başında konuşan Tudor: "Manuel Locatelli kaptan ve Bremer'in yardımcı kaptan olmasına karar verdim. Sonrasında Kenan Yıldız, Federico Gatti ve Khepheren Thuram gelecek. Bunlar kulüple paylaştığım bilgiler." İfadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 9 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik performans sergileyen genç yıldız, A Milli Takım formasıyla da Dünya Kupası elemelerinde çıktığı 4 maçta 3 gollük katkı yaptı.