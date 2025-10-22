Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Beşiktaş erteleme maçı muhtemel 11’leri;
Giriş Tarihi: 22.10.2025 14:33

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Tümosan Konyaspor’a konuk oluyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Beşiktaş erteleme maçı muhtemel 11’leri;

Konyaspor ile Beşiktaş, bu akşam Trendyol Süper Lig'in 3. Hafta erteleme maçında karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan mücadele saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.

Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.

