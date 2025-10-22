Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Beşiktaş erteleme maçı muhtemel 11’leri;

Konyaspor ile Beşiktaş, bu akşam Trendyol Süper Lig'in 3. Hafta erteleme maçında karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan mücadele saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;