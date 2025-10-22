Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR’ı Ümit Öztürk oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi İlker Yasin Avcı olacak. Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak, Bahtiyar Birinci ve Bilal Köseoğlu da AVAR'da görev yapacak.Öte yandan bugün oynanacak diğer erteleme maçı olan Çaykur Rizespor - Başakşehir karşılaşmasını VAR'ı ise Özgür Yankaya oldu.