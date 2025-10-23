Acı çeke çeke düzeleceğiz

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından şöyle konuştu: "Oyunun rakipte olmasını biraz da biz istedik. Benim için maçın en güzel anı Ndidi'nin kafa golüydü. Duran topa çok çalıştık ve bunun karşılığını aldık. Çok sayıda oyuncumuz yoktu. Bizim için iyi bir sonuç oldu, moralimiz biraz düzeldi.Beklentiler çok yüksek, farkındayız. Ancak kolay değil, yeni kurulmuş bir takımız. Bazı maçlarda camiamızın acı çektiğini biliyoruz ama zamana ihtiyacımız var. İstediğimiz zamanı bulursak