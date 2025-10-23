Aslantepe’den çıkış yok

Devler Ligi'nde art arda 2. galibiyetini alıp, 6 puana ulaşan Çimbom 5 Kasım'da Ajax'a konuk olacak

EN ERKEN GOLÜ ATTI 7'DE 7 İLE REKOR KIRDI

Daha 2. dakikada sakatlanan ve tedavisi yapılan Victor Osimhen, kalkar kalkmaz Lemina'nın asistinde şovunu yaptı. Top filelerle buluştuğunda skorbordda zaman 2:53'ü gösterirken, bu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu. Galatasaray ile 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile birlikte rekoru paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt ağlarını iki kez sarsıp, 7'de 7 ile zirveyi ele geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon 37 gol atan Osimhen 'Bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' ünvanının da sahibi durumunda.





İCARDİ'Yİ GEÇTİ

OSİMHEN dün attığı gollerle takım

arkadaşı İcardi'yi geride bıraktı. İşte

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki

en golcü yabancıları:

12 - Milan Baros, Shabani Nonda

11 - Hagi, Mario Jardel

10 - Harry Kewell

9 - Victor Osimhen

8 - Mauro Icardi

BENİM DEĞİL TAKIMIN BAŞARISI!

Liverpool'dan sonra Bodo maçının da adamı seçilen Osimhen, golleri ve tarihe geçmesi için şunları söyledi: "Kazanmak çok önemliydi. İkinci yarıda rakip iyi maç çıkardı, hızlı oynadı. Hem çalışanlara hem hocama hem de arkadaşlarıma teşekkür ederim. Rekorları tek başıma kırmıyorum. Tek başıma da sahanın en iyisi olmuyorum. Hepsi takım sayesinde. Üzerine koyup devam edeceğim."



YILIN FUTBOLCUSU ÖDÜLÜNE ADAY

Afrika Futbol Konfederasyonu, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü için adayları belirledi. Liverpool'dan Mohamed Salah, Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi'nin bulunduğu listede Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen de yer aldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Osimhen, ligde 26 golle kral olmuştu.



14. SIRADA

Üç maç sonunda 6 puan toplayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 14. sırada bulunuyor. Lider ise 9 puanı ve 10 averajı olan PSG... 3'te 3 yapan diğer takımlar Bayern Münih, İnter, Arsenal ve Real Madrid...



EVİNDE 30 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon (27 Ağustos 2024) Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan Galatasaray, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı. Cimbom, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

TORREİRA ÜLKESİNE GİDİYOR

G.Saray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın babası, önceki gece kalp krizi geçirdi. Tecrübeli futbolcu, buna rağmen takımı yalnız bırakmadı ve dün sahaya çıktı. Okan Buruk, "Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum" dedi. Torreira'nın bugün ülkesine, babasının yanına gideceği açıklandı.

PRİMİN YARISI TAKIMIN

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde galibiyete 2 milyon 100 bin Euro prim (yaklaşık 103 milyon TL) veriliyor. G.Saray yönetimi, bu paranın yarısını takıma dağıtma sözü vermişti. Aslan 3 puanı alırken takım da 1 milyon 50 bin Euro'yu cebine koymuş oldu.

13 YILLIK HASRET BİTTİ

LİVERPOOL'UN ardından Norveç temsilcisi Bodo'yu da yenen Galatasaray, 13 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 galibiyet aldı. Fatih Terim yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde üst üste 3 galibiyet almıştı.