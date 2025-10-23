Bizim planımız iyi performans

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Legia Varşova'yı 1-0 mağlup eden Samsunspor, bu akşam evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis, geçiş oyununda çok güçlü ve etkili futbolculara sahip bir rakibe karşı zorlu bir mücadele vereceklerini söyledi. Alman çalıştırıcı, "Kesinlikle defans planlarında çok dikkatli olmalıyız ama biz de kendi evimizde, stadımızda oynayacağız. Son oynadığımız maçtan iyi bir sonuç aldık. Bunu sürdürmek, iyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz. Bu da bizim planımız. Sakat oyuncularımın dönmesi nedeniyle çok mutluyum. Takımın morali ve motivasyonu üst düzeyde" dedi.