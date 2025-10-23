Shovkovskyi: "Samsunspor çok güçlü bir takım"

UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev, deplasmanda Samsunspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Oleksandr Shovkovskyi, açıklamalarda bulundu. Shovkovskyi, "Maçın başında gol yedik. Takımın morali biraz düştü. Boş kaleye goller kaçırdık. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Rakibimiz çok güçlü bir takım. İkinci yediğimiz gole kadar iyi oynadık ama şanslarımızı kullanamadık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Genç takımdan aramıza 9 oyuncu katıldı. Avrupa'da kalan 4 maçımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açık konuşursak Ukrayna'daki durumlardan dolayı moralimiz yok. Yeni oyuncular bizim ülkemize gelmek istemiyor. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Sonuçlar bu nedenle böyle kötü olabiliyor. Savaş başladıktan sonra akademimizdeki oyuncular yurt dışına gitti. Bugün sadece futbol için değil tüm Ukrayna için çok zor bir gün. Çünkü yalnız kaldık. Ülkemizdeki herkes bu konudan çok yoruldu. O nedenle sadece oyun konuşmak istiyoruz" dedi.