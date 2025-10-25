Samsun’a acı haber

Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup eden Samsunspor'a üzücü bir haber geldi. Müsabakanın 72. dakikasında acı içinde yerde kalan ve sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Tanguy Coulibaly'nin sol dizinden sorun yaşadığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda,aktarıldı. Coulibaly'nin tedavisine başlandığı bildirilirken, oyuncununbelirtildi. Sezon başında Fransız ekibi Montpellier'den transfer edilen Coulibaly, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Samsun ile 7 müsabakaya çıkarken skor katkısı veremese de etkili bir performans sergilemişti.