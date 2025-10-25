Samsun’a acı haber

UEFA
Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup eden Samsunspor'a üzücü bir haber geldi. Müsabakanın 72. dakikasında acı içinde yerde kalan ve sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Tanguy Coulibaly'nin sol dizinden sorun yaşadığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda, 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun sol diz iç yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edildiği
aktarıldı. Coulibaly'nin tedavisine başlandığı bildirilirken, oyuncunun sahalara dönüşünün 3 ayı bulacağı
belirtildi. Sezon başında Fransız ekibi Montpellier'den transfer edilen Coulibaly, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Samsun ile 7 müsabakaya çıkarken skor katkısı veremese de etkili bir performans sergilemişti.