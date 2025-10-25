Ülke puanında farkı iyice açtık

AVRUPA kupalarında bu hafta 3'te 3 yaptık. G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/ Glimt'i 3-1, F.Bahçe Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0, Samsunspor da Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i 3-0 yendi. Bu sonuçlarla ülke puanında artış yaşandı. 9. sırada olan Türkiye, puanını 44.800'den 46.000'e çıkardı. 10. Çekya ile (42.300) farkı açarken, 8. Belçika (56.350) ile de aradaki farkın yükselmesini engelledi. Bir sonraki hafta Samsun, Malta ekibi Hamrun'u ağırlayacak.

İŞTE ELDE ETTİKLERİ GELİR

G.Saray ise Hollanda takımı Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. F.Bahçe de dış sahada Çekya kulübü Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Özellikle Kanarya'nın Plzen müsabakası, Çekya ile farkı yükseltmemiz açısından kritik. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da şimdiye kadar 30.2, sarı-lacivertliler 17.8, Karadeniz ekibi ise 5.8 milyon Euro gelir elde etti.