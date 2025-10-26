Fenerbahçe, Gaziantep FK’ye konuk olacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Saat 20.00'deki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.

Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada.

SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak. Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.

Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, yarın Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise yarınki maçta yok.

SKRINIAR DÖNÜYOR

Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

Cezasını tamamlayan Slovak savunma oyuncusunun Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.