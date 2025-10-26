Osimhen-İcardi krizi çıkaranlar art niyetli

Murat Özbostan sordu Levent Tüzemen cevapladı





Galatasaray'da şu an en çok sorulan soru, 'Osimhen ve İcardi birlikte oynar mı?' Bu bir tartışma konusu mu yoksa abartılıyor mu?

G.Saray, 1.2 milyar Euro'luk Liverpool'u yendi. Hollandalı teknik adam Arne Slot sezon başı, Frankfurt'tan Ekitike'yi 95 milyon Euro'ya; Newcastle'dan Isak'ı 145 milyon Euro'ya transfer etti. Bu iki oyuncuya ödenen bonservis bedeli 240 milyon Euro. Ancak Gakpo oynuyor, Ekitike-Isak ikilisi birlikte oynamıyorlar. İngiliz medyası, Hollandalı hocaya 'Neden çift santrfor oynamıyorsun?' diye hesap sormuyor. Böyle bir soru, ancak Türkiye'de olur. G.Saray'ın birinci santrforu şu an Osimhen'dir. İcardi, bir fenomendir ama fizik olarak tam hazır olmamasına rağmen Okan Buruk, Arjantinli yıldızı asla dışlamıyor ve oynatmak için özen gösteriyor. G.Saray, Avrupa'da yarışırken ve ligde liderliğini sürdürürken 'İcardi-Osimhen niye birlikte oynamıyor?' diye sormak bence çok saçma. Soranları da art niyetli buluyorum.



ÖZBEK G.SARAY İÇİN BÜYÜK ŞANS



Galatasaray'ın başarısında Dursun Özbek ve yönetimi için neler söylersiniz?

Dursun Özbek, çok başarılı bir iş adamı. Riske girmez, planlama yapmadan hiçbir işe soyunmaz. Yöneticilerini de çalışmaları konusunda sürekli diri tutar. Dursun Başkan sadece şampiyonluklar yaşayan bir kişi olarak G.Saray tarihine ismini yazdırmadı; büyük sponsorlukları kulübe kazandırdı ve en önemlisi G.Saray'ı mülk sahibi yaptı. Göreve gelirken de sevgi iklimini ön plana çıkardı, camia içindeki küskünleri barıştırdı. Özellikle ibra edilmeyen başkanları ibra ettirdi. Özbek, hizmetleriyle, projeleriyle G.Saray için büyük bir şans.



UĞURCAN EFSANELER ARASINA GİREBİLİR



Muslera gibi bir efsanenin ardından kaleye geçen Uğurcan şu ana kadar nasıl?

Yeni bir efsane olmaya aday mı? Muslera, 14 yıl G.Saray kalesini korudu, 8 lig şampiyonluğu yaşadı, 5 Türkiye Kupası, 6 Süper Kupa kaldırdı. Muslera yabancı bir kişi olarak en uzun G.Saray kalesini koruyan isim oldu. Uzun bir aradan sonra G.Saray, yerli kalecilerle yarışıyor. Uğurcan bir Trabzonspor efsanesiydi. Yaşına baktığımızda başarılarıyla bir G.Saray efsanesi olmaya adaydır. Uğurcan'ın çalışkanlığını, profesyonelliğini göz önünde bulundurursak hem G.Saray'a hem de Mili Takım'a büyük hizmetleri olacaktır.



HAİN OLAN BARIŞ ALPER DEĞİL ONU ISLIKLAYANLARDIR!



Barış Alper eleştiriliyor. En son ıslıklarla protesto edildi. Barış hain mi yoksa bir kahraman mı?



Barış Alper'i Bodo maçında ıslıklayan kitleyi ayıplıyorum. Bir taraftar kendi futbolcusunu ıslıklar mı? Barış bir hata yaptı, menajerinin hırsına kapıldı ancak ne G.Saray Başkanı Özbek ne de hocası Buruk, Barış'ı kurtlar sofrasına atmadı. Tartışmalar yaşansa da kol kırıldı, yen içinde kaldı. Barış, G.Saray'a hizmet etmeye devam edecektir, sahada yine yüreğiyle oynuyor, sonuna kadar mücadele ediyor, G.Saray'ın kazanması için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Ben Barış'a asla hain gözüyle bakmam ama onu ıslıklayanları hain olarak görürüm. G.Saray'ı eleştirenler, G.Saray duygusundan yoksun insanlardır.



AVRUPA'DA BAŞARI GELMEDEN OKAN BURUK AYRILMAMALI!



Okan Buruk hem ligde hem Avrupa'da büyük işler yapıyor. Buruk şu an ligin en formda hocası mı? Siz gelecekte kariyerini nasıl görüyorsunuz?

G.Saray'da yerli-yabancı birçok teknik adam şampiyonluklar yaşadı ve iz bırakanlar oldu (Derwall, Kalli, Lucescu gibi) ancak G.Saray büyük başarılara hep yerli teknik adamlarla ulaştı. Okan Buruk da G.Saray'ın tarlasından yetişmiş bir değerdir. Ligde çok başarılı, gövdeli oyuncu grubunu mükemmel yönetiyor, forma dağıtımında adalet terazisini doğru kullanıyor. Okan hoca, G.Saray ile özellikle ligin dışında Avrupa'da başarı yakalayıncaya kadar görev yapmaya devam edecektir. Yaşı genç, yabancı dilleri var, yurt dışından da büyük teklifler alacaktır. Ama şimdi G.Saray'da en büyük hedefi, Avrupa'da başarıyı yakalamak olacaktır.



MERDİVENLERİ ÇIKTIKÇA PSİKOLOJİK GÜÇ ARTACAK



G.Saray'ın maddi ve manevi olarak hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a açık ara fark attığını düşünüyor musunuz?



G.Saray Başkanı Sayın Dursun Özbek, kulübü ekonomik açıdan başarıyla yönetiyor. Bankalar Birliği'nden çıkmak çok büyük hedefti ve Dursun Başkan başarılı oldu. F.Bahçe'nin ve Beşiktaş'ın ekonomik açıdan ne kadar sıkıntılı olduğunu bilmiyorum ancak G.Saray transferleriyle, ekonomik yapısıyla ve başarılarıyla rakipleri üzerinde çok ciddi psikolojik bir üstünlük kurdu. G.Saray, ligde kazanmaya devam ettikçe Avrupa'daki başarı merdivenlerini tırmanmayı sürdürdükçe psikolojik güç olarak rakiplerine karşı büyümeye devam edecektir.



ŞANE AİLESİ GELİNCE KENDİNİ BULDU



Sane yerden yere vuruldu, şimdi de övülüyor. Bu ikiyüzlülük mü yoksa tamamen sosyal medya abartması mı?

Başakşehir ve Bodo maçlarında Leroy Sane çok etkili oynadı. G.Saray yönetimi, Alman yıldızı zaten böyle oynasın diye transfer etti. Sane ayağa kalktı ve iki maça da damgasını vurdu. Sane'nin başarısındaki en büyük etken, ailesinin İstanbul'a gelmesidir. Sane huzuru buldu, zihinsel olarak rahatladı. Çünkü aile ile telefondan konuşmak başka, yüz yüze sohbet etmek başkadır. Ailesi Sane'nin yalnızlığını giderdiği gibi mutluğu bulmasını sağladı. Bu da G.Saray'a olumlu yansıdı. Sosyal medyada Sane üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışanlar, o fırtınanın içinde boğulurlar.