Victor Osimhen atmaya devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 19. dakikasında Göztepe defansının hatasında topu kapan Osimhen, ceza sahası içinde kaleci Mateusz Lis'i geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevincini yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 6'ya çıkardı.Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.