Başakşehir hasreti Antalya’da bitirdi!

Süper Lig'in galibiyete hasret iki takımının buluşmasında 3 puan Antalyaspor'u 4-0 yenen Başakşehir'in oldu. İstanbul temsilcisi, 5 maçlık kazanma özlemini bitirirken bu sezon ikinci kez galip geldi.
Ev sahibi ekip üst üste 4. kez mağlup oldu ve galibiyet hasreti 5'e çıktı. Nuri Şahin'in öğrencileri 22'de Crespo'nun asistinde Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Antalya 44'te Doğukan'ın çift sarıdan kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı.
45+4'te takımını soyunma odasına 2-0 önde götüren Nuno Da Costa, ikinci yarıya da golle başladı. 53'te kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Gol perdesini açan Shomurodov 88'de skoru ilan etti: 0-4. Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Antalya 10 puanda kaldı.