Başakşehir hasreti Antalya’da bitirdi!

Süper Lig'in galibiyete hasret iki takımının buluşmasında 3 puan Antalyaspor'u 4-0 yenen Başakşehir'in oldu.Ev sahibi ekip üst üste 4. kez mağlup oldu ve galibiyet hasreti 5'e çıktı. Nuri Şahin'in öğrencileri 22'de Crespo'nun asistinde Shomurodov ile 1-0 öne geçti.45+4'te takımını soyunma odasına 2-0 önde götüren Nuno Da Costa, ikinci yarıya da golle başladı. 53'te kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Gol perdesini açan Shomurodov 88'de skoru ilan etti: 0-4. Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Antalya 10 puanda kaldı.