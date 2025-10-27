Tarihin en pahalı El Clasico’su Real’in

Futbol dünyasının kalbi dün Madrid'de attı. İspanya La Liga'da 'tarihin en pahalı maçı' ünvanıyla oynanan El Clasico'da
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 yendi. Sahaya çıkan iki takımın toplam piyasa değeri 1 milyar 771 milyon Euro ile rekor kırdı. 12. dakikada Mbappe ağları buldu ancak VAR ofsayt kararı verdi. 28'de Fransız yıldız Mbappe karşı karşıya pozisyonda bu kez golünü atıp Real Madrid'i öne geçirdi.
38'de kalabalık gelen Katalanlar, Fermin Lopez ile durumu eşitlerken, 5 dakika sonra sahneye çıkan Bellingham skoru 2-1 yaptı. 52'de Beyaz Şimşekler penaltı kazandı, Mbappe'nin atışını kaleci Szczesny kurtardı. İlk 11'de sahaya çıkan Arda, 66'da yerini Brahim Diaz'a bıraktı.