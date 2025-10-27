Tarihin en pahalı El Clasico’su Real’in

Futbol dünyasının kalbi dün Madrid'de attı. İspanya La Liga'daArda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 yendi. Sahaya çıkan iki takımın toplam piyasa değeri 1 milyar 771 milyon Euro ile rekor kırdı. 12. dakikada Mbappe ağları buldu ancak VAR ofsayt kararı verdi38'de kalabalık gelen Katalanlar, Fermin Lopez ile durumu eşitlerken, 5 dakika sonra sahneye çıkan Bellingham skoru 2-1 yaptı. 52'de Beyaz Şimşekler penaltı kazandı, Mbappe'nin atışını kaleci Szczesny kurtardı.