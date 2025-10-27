Youssef En-Nesyri’den 4 maç sonra gol sevinci

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, 2 gol Youssef En-Nesyri'den geldi.

Bu sezon ilk 5 maçta 4 gol atan deneyimli forvet, sonrasındaki 4 maçta suskun kaldı. 28 yaşındaki futbolcu Gaziantep'te 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı ve gol hasretini sonlandırdı. Youssef En-Nesyri, bugünkü golleriyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Maçta bir kez de direğe takılan En-Nesyri, 78. dakikada yerini Talisca'ya bıraktı.

