Beşiktaş’ın derbilerdeki en büyük kozu: Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı derbilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı toplam 8 derbide görev yapan Yalçın, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcının yönetiminde söz konusu derbilerde 13 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

FENERBAHÇE'YE KARŞI BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörü olarak bugüne kadar 3 kez Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, hiç yenilgi yaşamadı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbilerden 2-0'lık galibiyet ve 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Kadıköy'deki unutulmaz 4-3'lük zaferle de rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

YALÇIN, 9. DERBİSİNE ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu mücadele, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknik direktörü olarak 9. derbisi olacak.

Kariyerinin ikinci Beşiktaş dönemini yaşayan Yalçın, derbilerdeki başarılı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

DERBİ KARNESİ

Süper Lig - 15 Mart 2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

Süper Lig - 19 Temmuz 2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

Süper Lig - 29 Kasım 2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

Süper Lig - 17 Ocak 2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig - 21 Mart 2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Süper Lig - 8 Mayıs 2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

Süper Lig - 25 Ekim 2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig - 4 Ekim 2025

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1