Düğmeye basıldı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün Riva'da düzenlediği basın toplantısıyla Türk futbolunda milat olacak bir açıklamaya imza attı. Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunun ortaya çıktığının ve 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini kamuoyuyla paylaşan başkan, "Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı" diyerek Türk futbolundaki temizlik operasyonunun fitilini ateşledi.

UEFA VE FIFA'YA BİLGİ VERİLDİ

Yaptıkları çalışmayı FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti: "Üzgün olduğumuz bir konu var. Hakem arkadaşların kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi üzmüştür. 'Kalan sağlar bizimdir' felsefesiyle yetkili kurullarımızla bu çalışmaları hızlandırıp, protokolünü hazırladığımız kurslardan gelen arkadaşlarımızı da kapsamlı eğitimden geçirip Türk hakemliğine kazandıracağız. Bu çalışmanın meşakkatli olduğunu biliyoruz ancak gençlerimize iyi ve ahlâklı nesiller bırakmak için çalışacağız. Kulüp başkanlarından ve yöneticilerden destek olmalarını rica ediyorum. Bizi güzel yarınların beklediğine inancımız tam. Onların da desteğiyle Türk futbolunu özlenen yerlere taşıyacağımıza inanıyorum."



İŞTE RAKAMLARLA SKANDAL TABLO!

371 bahis hesabı olan hakem

152 aktif bahis oynayan hakem

7 üst klasman hakemi

15 üst klasman yardımcı hakem

36 klasman hakemi

94 klasman yardımcı hakem

1 hakem tek başına 18.227 kez bahis oynadı.

10 hakem 10.000 üzerinde maça bahis oynadı.

42 hakem 1.000 üzerinde futbol maçına bahis oynadı.

Bazı hakemler tek seferlik oynadı.