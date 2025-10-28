Sakaryaspor, Türkiye Kupası’nda 4 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada 3. tur maçında Sakaryaspor evinde İnegölspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-siyahlılar rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada gol perdesi 25. dakikada İnegöl'den Orhan Aktaş'ın kendi kalesine attığı gol sonucunda açıldı.

Maçın 33. dakikasında Sakaryaspor'dan bu kez sahneye Emre Demir çıktı. Genç futbolcu penaltıdan kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 42. dakikasında Sakaryaspor'dan Abdurrahman Bayram ağları havalandırdı. İlk yarı bu gollerle Sakaryaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 79. dakikada Mirza Cihan şık bir golle ağları havalandıran isim oldu. Bu golle Sakaryaspor rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

Sakaryaspor 4-0 Sultan Su İnegölspor (MAÇ ÖZETİ)