Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, futbolcularla buluştu!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından futbolcular ve teknik heyetle moral yemeğinde buluştu.

Buluşmada; Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Asbaşkan Kaan Kasacı, Dış İlişkiler ve Yurtdışı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Divan Başkanlık Kurulu Üyeleri de yer aldı.

Başkan Adalı, takımın durumu hakkında teknik direktör Sergen Yalçın'la görüş alışverişinde bulundu ve futbolculara derbide başarılar diledi.