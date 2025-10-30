Kahta paşalar gibi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kahta 02 Spor, sahasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı geriden gelip, 3-1 yenerek günün sürprizine imza attı.Ancak bu sevinç çok sürmedi. Kahta, geliştirdiği atakta41'deki taç atışında Kasımpaşa savunmasından seken topu iyi takip eden Ahmet Tuna, Adıyaman temsilcisini soyunma odasına üstün götürdü: 2-1. Taraftarının coşkusuyla ikinci devrede de etkili bir oyun ortaya koyan Kahta, rakip beraberlik için yüklenirken geniş alanlar buldu.Isparta 32-:...............0-2Beykoz-:...........................1-3Erciyes 38-:...........2-5-Yeşilyurt:............3-1-Amed SK:...................3-0-1461 Trabzon:........2-0-Menemen FK:..1-0 (uzt.)Bursa Yıldırım-:........1-2-Erbaa:.......................4-2-Çorluspor:................3-2-Kütahyaspor:.............3-0Manisa FK-:...............0-2-Bursaspor:..............3-013.00 Esenler Erokspor-Ağrı13.00 Karaköprü-Ç.Rizespor...................A Spor13.30 Bulancak-Iğdır FK14.45 Zonguldak-Bodrum.......................A Spor18.00 Gaziantep-Karabük İY...................A Spor20.30 Konya-Bingöl.................................A Spor