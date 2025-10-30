Kahta paşalar gibi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kahta 02 Spor, sahasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı geriden gelip, 3-1 yenerek günün sürprizine imza attı. Sahaya U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa, 10. dakikada Bahtiyar Aras ile öne geçti: 0-1.
Ancak bu sevinç çok sürmedi. Kahta, geliştirdiği atakta Yusuf Fırat'ın kafa vuruşunda 20'de eşitliği yakaladı: 1-1…
41'deki taç atışında Kasımpaşa savunmasından seken topu iyi takip eden Ahmet Tuna, Adıyaman temsilcisini soyunma odasına üstün götürdü: 2-1. Taraftarının coşkusuyla ikinci devrede de etkili bir oyun ortaya koyan Kahta, rakip beraberlik için yüklenirken geniş alanlar buldu. Berkay Ceylan, 90+3. dakikada maçtaki son sözü söyledi.
KUPADA DÜNÜN SONUÇLARI
Isparta 32-Beyoğlu YÇ
:...............0-2
Beykoz-Yalova
:...........................1-3
Erciyes 38-Keçiörengücü
:...........2-5
Karacabey Bld
-Yeşilyurt:............3-1
Silifke Bld
-Amed SK:...................3-0
Çankaya SK
-1461 Trabzon:........2-0
Muş Spor
-Menemen FK:..1-0 (uzt.)
Bursa Yıldırım-Alanyaspor
:........1-2
Ordu 1967
-Erbaa:.......................4-2
Pendikspor
-Çorluspor:................3-2
Çorum FK
-Kütahyaspor:.............3-0
Manisa FK-Muğlaspor
:...............0-2
Antalyaspor
-Bursaspor:..............3-0
İŞTE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
13.00 Esenler Erokspor-Ağrı
13.00 Karaköprü-Ç.Rizespor...................A Spor
13.30 Bulancak-Iğdır FK
14.45 Zonguldak-Bodrum.......................A Spor
18.00 Gaziantep-Karabük İY...................A Spor
20.30 Konya-Bingöl.................................A Spor