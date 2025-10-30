Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kahta paşalar gibi
Giriş Tarihi: 30.10.2025

Geriden gelen Adıyaman temsilcisi, Kasımpaşa’yı Yusuf, Ahmet ve Berkay’ın golleriyle yenerek Türkiye Kupası’nda adını 4. tura yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kahta 02 Spor, sahasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı geriden gelip, 3-1 yenerek günün sürprizine imza attı. Sahaya U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa, 10. dakikada Bahtiyar Aras ile öne geçti: 0-1. Ancak bu sevinç çok sürmedi. Kahta, geliştirdiği atakta Yusuf Fırat'ın kafa vuruşunda 20'de eşitliği yakaladı: 1-1… 41'deki taç atışında Kasımpaşa savunmasından seken topu iyi takip eden Ahmet Tuna, Adıyaman temsilcisini soyunma odasına üstün götürdü: 2-1. Taraftarının coşkusuyla ikinci devrede de etkili bir oyun ortaya koyan Kahta, rakip beraberlik için yüklenirken geniş alanlar buldu. Berkay Ceylan, 90+3. dakikada maçtaki son sözü söyledi.

KUPADA DÜNÜN SONUÇLARI
Isparta 32-Beyoğlu YÇ:...............0-2
Beykoz-Yalova:...........................1-3
Erciyes 38-Keçiörengücü:...........2-5
Karacabey Bld-Yeşilyurt:............3-1
Silifke Bld-Amed SK:...................3-0
Çankaya SK-1461 Trabzon:........2-0
Muş Spor-Menemen FK:..1-0 (uzt.)
Bursa Yıldırım-Alanyaspor:........1-2
Ordu 1967-Erbaa:.......................4-2
Pendikspor-Çorluspor:................3-2
Çorum FK-Kütahyaspor:.............3-0
Manisa FK-Muğlaspor:...............0-2
Antalyaspor-Bursaspor:..............3-0

İŞTE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
13.00 Esenler Erokspor-Ağrı
13.00 Karaköprü-Ç.Rizespor...................A Spor
13.30 Bulancak-Iğdır FK
14.45 Zonguldak-Bodrum.......................A Spor
18.00 Gaziantep-Karabük İY...................A Spor
20.30 Konya-Bingöl.................................A Spor

