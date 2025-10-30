Rafa Silva’da kritik saatler

Beşiktaş, F.Bahçe derbisi hazırlıklarına başladı. En çok merak edilen konu ise Rafa Silva'nın durumu... Konya müsabakası sonrası her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Portekizli yıldızda,Kasımpaşa maçını kaçıran Rafa Silva, dünkü idmana da çıkmadı. Oyuncu bugün ve yarınki antrenmanlara da katılamazsa derbide oynama ihtimali çok az.Beşiktaşlı futbolcular, dünkü antrenman öncesi Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutladı.