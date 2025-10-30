Torreira takıma yetişti!

Galatasaray'da 2 günlük izin sona erdi. Sarıkırmızlı oyuncular dün Kemerburgaz'da toplanarak cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. 4 gün takımdan ayrı kalanGöztepe maçında Uruguaylı yıldızın yerine Gabriel Sara forma giymiş ve Brezilyalı oyuncu nefis bir gole imza atmıştı.Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet dünkü idmanda açtıkları Türk bayrağı ile toplu fotoğraf verip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı.