VAR’da yetki değişikliği!

Futbol dünyasında hakem tartışmaları her geçen gün artarken, Video Hakem Sistemi (VAR) bu krizi tamamen bitirmeye yetmedi. VAR'ın hangi pozisyona karışıp hangisine karışmayacağına futbol kamuoyu yeni yeni alışırken, bir kural değişikliğinin yolda olduğu açıklandı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR'da taraftarların da beklediği bir yeniliğe gidiyor…Direkt kırmızı kartlara müdahale edebilen ancak ikinci sarıdan görülen kırmızı kartlara müdahale edemeyenBu konunun, Londra'da yapılması beklenen IFAB Yıllık İş Toplantısı'na sunulacağı ifade edildi.