Trendyol Süper Lig: Başakşehir, Kocaelispor’u son nefeste geçti!

Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u konuk etti.
63. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yerden pasında Shomurodov'un altıpasın gerisinden şık vuruşunda Balogh, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
90. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Balogh ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Selke'nin yerde kalmasına üzerine hakem Batuhan Kolak, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 13'e yükseltirken, Kocaelispor 11 puanda kaldı.
Süper Lig'in 12.haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kocaelispor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku (Dk. 22 Ba), Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 90+4 Ebosele), Crespo (Dk. 73 Selke), Nuno Da Costa (Dk. 63 Brnic), Shomurodov
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita (Dk. 77 Samet Yalçın), Show (Dk. 90+3 Furkan Gedik), Agyei (Dk. 77 Churlinov), Linetty (Dk. 65 Can Keleş), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 85 Boende)
Gol: Dk. 90 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 62 Berat Özdemir, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Dk. 88 Ahmet Oğuz, Dk. 88 Balogh (Kocaelispor)