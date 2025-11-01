Kalp dayanmaz!

Süper Lig'de ilk iki sırayı paylaşan G.Saray ile Trabzonspor, bugün 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde 104 maç geride kalırken sarı-kırmızılılar 47, bordo-mavililer ise 32 galibiyet aldı, 25 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka öncesinde G.Saray yenilmezlik serisi ile sezona devam ederken 28 puanı bulunuyor. Son 4 maçından da üçer puan çıkaran ve 23 puanla zirveyi takibe alan Trabzonspor'da ise bu sezonki tek yenilgi F.Bahçe deplasmanında 1-0'lık skorla geldi. İki ekip arasında 2022-23 sezonu ilk yarısında 0-0 biten maçın ardından oynanan 6 karşılaşmada da G.Saray galip taraf oldu.

TRABZON'U 9 KEZ YENDİ

Okan Buruk, çeşitli takımlarla Trabzonspor ile 19 kez karşılaştı. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken, bordo-mavililerle oynadığı müsabakalarda 9 galibiyet elde etti, 5'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.



G.SARAY'I DEVİREMEDİ

Süper Lig'de Fatih Tekke yönetimindeki takımlar, G.Saray maçlarından hiç puan çıkaramadı. Tekke idaresindeki Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor, 6 kez karşı karşıya geldiği G.Saray'a karşı sıfır çekerken toplamda 1 kez ağları sarsabildiler.



YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: RAMS Park

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 20.00

HAVA DURUMU: 15 derece/az bulutlu