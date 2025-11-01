Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kalp dayanmaz!
Giriş Tarihi: 1.11.2025

28 puanla lider durumdaki Aslan, bu sezon yenilgi yüzü görmezken tek beraberliğini Beşiktaş’tan aldı Son 4 haftada galibiyet serisi yapıp zirve takibine geçen bordo-mavili ekip 23 puanla RAMS Park'a çıkıyor

Süper Lig'de ilk iki sırayı paylaşan G.Saray ile Trabzonspor, bugün 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde 104 maç geride kalırken sarı-kırmızılılar 47, bordo-mavililer ise 32 galibiyet aldı, 25 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka öncesinde G.Saray yenilmezlik serisi ile sezona devam ederken 28 puanı bulunuyor. Son 4 maçından da üçer puan çıkaran ve 23 puanla zirveyi takibe alan Trabzonspor'da ise bu sezonki tek yenilgi F.Bahçe deplasmanında 1-0'lık skorla geldi. İki ekip arasında 2022-23 sezonu ilk yarısında 0-0 biten maçın ardından oynanan 6 karşılaşmada da G.Saray galip taraf oldu.

TRABZON'U 9 KEZ YENDİ
Okan Buruk, çeşitli takımlarla Trabzonspor ile 19 kez karşılaştı. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken, bordo-mavililerle oynadığı müsabakalarda 9 galibiyet elde etti, 5'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.


G.SARAY'I DEVİREMEDİ
Süper Lig'de Fatih Tekke yönetimindeki takımlar, G.Saray maçlarından hiç puan çıkaramadı. Tekke idaresindeki Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor, 6 kez karşı karşıya geldiği G.Saray'a karşı sıfır çekerken toplamda 1 kez ağları sarsabildiler.


YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: RAMS Park
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20.00
HAVA DURUMU: 15 derece/az bulutlu

