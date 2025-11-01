Mario Lemina: Önemli olan Galatasaray’ın ne yaptığı

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bireysel performanslardan çok önemli olanın Galatasaray olduğunu ifade eden Mario Lemina, "Daha öncede söylediğim gibi bireysel performansıma bakmıyorum. Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı. Eğer iyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Kötü performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa da yine aynı şekilde. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı" diye konuştu.

'BU AKŞAM TEK SEVİNEMEDİĞİM ŞEY KAZANAMADIK VE BERABERE KALDIK'

Paul Onuachu'ya özel olarak hazırlanmadığını dile getiren Gabonlu oyuncu, "Hayır özel olarak ona hazırlanmadım. Sadece kendi gücümü biliyorum. İkili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Özel bir şey hazırlamadım ona karşı. Takım hazırlığını yaptık. O şekilde sahaya çıktık. Bu akşam tek sevinemediğim şey kazanamadık ve berabere kaldık. Tek mutsuz olduğum nokta bu" diye konuştu.

'GEÇEN SENEDEN BERİ SAKATLANMADIM'

Fiziksel olarak nasıl hisettiğinin sorulması üzerine 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Sakatlanmamdan korkuyorsunuz muhtemelen. Geçen seneden beri sakatlanmadım. Ayrıca sakatlansam bile de benim yerime geçecek çok iyi oyuncularımız var" ifadelerinde bulundu.

Takımın gol yemediğine değinen Lemina, "Ben gelmeden öncede defansımız iyiydi. İyi bir şekilde de devam ediyorlardı. Şimdi gol yemiyoruz ve bunun devamında da gol atıyoruz. Bu şekilde takım yeniyor. Defansif bir katkı var dersek eğer bu noktada var" dedi.

'ÖNÜMÜZDE ŞAMPİYONLAR LİGİ HAZIRLIKLARI VAR'

Sezon sonu sözleşmesinin bitmesi üzerine ise Mario Lemina, şöyle cevap verdi:

"Şu anda iyi bir takım kurduk. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi hazırlıkları var. Onlara hazırlanacağız. Ondan sonrasını sonra düşüneceğiz."